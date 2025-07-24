Погрузка зерна на ЗСЖД в первом полугодии увеличилась в 2,5 раза

По итогам первого полугодия 2025 года погрузка зерна на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) составила 3,1 млн тонн. Относительно аналогичного периода 2024-го показатель вырос в 2,5 раза, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Основными экспортерами стали Китай, Казахстан, Египет, Саудовская Аравия, Вьетнам и Куба. Большая часть поставок приходится на пшеницу, ячмень, горох, гречиху, семена льна и масличные культуры.

По данным ЗСЖД, рост перевозок обусловлен разработкой новых технологий по перевозке зерновых, популяризацией скоростного сервиса «Грузовой экспресс». Также в числе факторов отмечается расширение присутствия компаний РФ на рынках дружественных стран и влияние субсидий правительства РФ на транспортировку продукции агропромышленного комплекса.

Как писал «Ъ-Сибирь», за январь-май в этом направлении было перевезено 183,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 5,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Основной объем грузов пришелся на зерно — 42 тыс. (+20,9%).

Александра Стрелкова