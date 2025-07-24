Дело экс-сотрудника администрации Курахского района передано в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего уполномоченного по делам строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Курахского района Дагестана, который с 2019 по 2022 годы незаконно выдал пять разрешений на строительство жилых домов женщинам, не имевшим земельных участков. Об этом сообщает СУ СКР по Дагестану.

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Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге по пяти эпизодам.

По данным следствия, обвиняемый не обладал правом выдавать разрешения на строительство — это входило в компетенцию заместителя главы районной администрации. Несмотря на это, он подготовил, подписал и выдал пять разрешений жительницам республики на возведение индивидуальных домов в селах Курахского района. При этом у женщин фактически отсутствовали земельные участки в указанных населенных пунктах.

Получив незаконные документы на строительство, жительницы республики использовали их для обналичивания материнского капитала. В отношении них также возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тат Гаспарян