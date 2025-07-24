Дело экс-сотрудника администрации Курахского района передано в суд
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего уполномоченного по делам строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Курахского района Дагестана, который с 2019 по 2022 годы незаконно выдал пять разрешений на строительство жилых домов женщинам, не имевшим земельных участков. Об этом сообщает СУ СКР по Дагестану.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге по пяти эпизодам.
По данным следствия, обвиняемый не обладал правом выдавать разрешения на строительство — это входило в компетенцию заместителя главы районной администрации. Несмотря на это, он подготовил, подписал и выдал пять разрешений жительницам республики на возведение индивидуальных домов в селах Курахского района. При этом у женщин фактически отсутствовали земельные участки в указанных населенных пунктах.
Получив незаконные документы на строительство, жительницы республики использовали их для обналичивания материнского капитала. В отношении них также возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.