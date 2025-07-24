В Югре на реке Барсова утонул человек

В поселке Белый Яр (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) на реке Барсова при купании утонул человек, сообщили в региональном МЧС. Сообщение о произошедшем поступило 23 июля в 19:10. Местные жители достали его из воды уже без признаков жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

Напомним, с начала летнего сезона в ХМАО утонули восемь человек, в том числе двое детей. Из них шесть человек погибло при купании в необорудованных местах. Всего с начала года на водоемах Югры зарегистрировано 24 происшествия, в результате которых погибло 19 человек.

Ирина Пичурина