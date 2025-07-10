В ХМАО с начала лета утонули восемь человек, включая двух детей

С начала летнего сезона в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) утонули восемь человек, в том числе двое детей. Из них шесть человек погибло при купании в необорудованных местах, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего с начала года на водоемах Югры зарегистрировано 24 происшествия, в результате которых погибло 19 человек. Основные причины ЧП: купание в необорудованных местах, нахождение детей у воды без сопровождения, нарушение мер безопасности во время рыбалки и эксплуатации маломерных судов, игнорирование требований по использованию спасательных жилетов.

Заместитель руководителя ГУ МЧС по ХМАО-Югре Ольга Кашкарова рассказала, что по сравнению с прошлым годом рост происшествий составил 50% , рост числа погибших —58% , рост числа гибели детей — 100%. С начала лета сотрудники МЧС удалили более 600 детей с водоемов, куда они пришли без сопровождения взрослых.

В ХМАО насчитывается около 135 традиционных мест отдыха у воды, в 65 из них установлены спасательные посты.

Официально оборудованных и задекларированных пляжей — только девять. Они расположены в Нижневартовске, Салыме, Советском, Белоярском и Лангепасе.

Полина Бабинцева