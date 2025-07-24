Два мотоциклиста пострадали в ДТП в Левокумском округе

В Левокумском округе в результате попутного столкновения двух мотоциклов пострадали водители 31 и 29 лет, которые госпитализированы с травмами. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Авария произошла 24 июля около часа ночи на федеральной автодороге Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды. По предварительным данным, водитель мотоцикла JHL выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося мотоцикла ZUUMAV и совершил с ним столкновение.

Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение для получения помощи. Водители использовали защитные шлемы во время поездки.

Установлено, что участники ДТП в течение последних двух лет не привлекались к административной ответственности. У мотоциклистов взяты пробы биологической жидкости для определения состояния опьянения.

По факту происшествия проводится проверка. Подробные обстоятельства аварии выясняются.

Тат Гаспарян