Трамп настаивает на единоличном принятии решений по санкциям в отношении России

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы самостоятельно принимать решения по антироссийским санкциям. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Кэролайн Левитт.

«Президент всегда утверждал, что он является главнокомандующим и президентом не просто так,— сказала она на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).— И он был глубоко вовлечен в этот конфликт (на Украине.— “Ъ”) с самого начала». При этом, подчеркивает госпожа Левитт, Дональд Трамп поддерживает «очень тесную связь» по вопросу санкций с сенаторами.

14 июля президент США заявил, что введет 100-процентные пошлины в отношении стран, ведущих бизнес с Россией, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение о прекращении огня на Украине.

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