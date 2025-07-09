Наибольший дефицит кадров по отраслям Удмуртии наблюдался в июне в торговле

Наибольший дефицит кадров в Удмуртии по итогам июня наблюдался в сфере розничной торговли, в которой на одну вакансию приходилось 1,3 резюме, сообщает пресс-служба сервиса hh.ru. Нормальное соотношение на рынке труда — от 4 до 7,9 анкеты соискателя на одну должность. За месяц конкуренция в отрасли выросла на 0,1 пункта за счет увеличения количества резюме на 3%, вакансий — на 1%. Предлагаемая зарплата сотрудников розничной торговли в регионе снизилась на 2,4% — до 48,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В целом уровень конкуренции в Удмуртии составляет пять резюме на одну вакансию. В июне нехватка кадров также наблюдалась в отрасли медицины и фармацевтике, в которой соотношение резюме и вакансий составило 1,8. За месяц количество предложений выросло на 6%, резюме — на 1%. Предлагаемая зарплата в сфере увеличилась на 4,3%, до 65,9 тыс. руб.

В отрасли продаж и обслуживания клиентов соотношение осталось на уровне мая: на одну вакансию приходилось 3,1 резюме. Количество анкет соискателей и предложений о работе увеличилось на 3% и 4% соответственно. Предлагаемая зарплата, напротив, снизилась на 1,1% и составила 61,1 тыс. руб.

На одно предложение работодателей в сфере производства и сервисного обслуживания в первом месяце лета приходилось 3,7 резюме, что на 0,2 пункта меньше, чем месяцем ранее. Динамика объясняется снижением на 3% количества резюме при росте числа вакансий на 4%. Предлагаемая июньская заработная плата на производстве увеличилась относительно мая на 6,4% и составила 85,3 тыс. руб.

В отрасли строительства и недвижимости также не хватает кадров. Уровень конкуренции в июне составил 3,9 резюме на одну вакансию, что на 0,5 пункта меньше в сравнении с маем. Это связано с уменьшением количества резюме на 1% при росте предложений работодателей на 10%. Предлагаемая зарплата в сфере выросла за месяц на 12,3%, до 90,3 тыс. руб.