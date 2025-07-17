Вывод жилья в продажу на первичном рынке Ижевска упал вдвое в первом полугодии

Застройщики Ижевска вывели в продажу на рынок первичной недвижимости (РПН) за первое полугодие 89,8 тыс. кв. м, что на 49% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба сервиса «Объектив.рф». Суммарно — 2 тыс. лотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для сравнения, за первое полугодие прошлого года местные девелоперы вывели в продажу на РПН почти 178 тыс. кв. м нового жилья, или 3,7 тыс. лотов. Всего на «первичке» в Ижевске сейчас представлено более 422 тыс. кв. м, или 8,5 тыс. лотов жилья. Динамика общей площади лотов в экспозиции в июне относительно мая снизилась на 2,4%.

Эксперты отмечают, что товарный запас на рынке новостроек Ижевска, как и в других крупных городах РФ, на сегодняшний день находится в избытке.

«На данный момент мы не видим предпосылок к формированию дефицита квартир в предложении на первичном рынке недвижимости в ряде крупных городов РФ. В случае оживления спроса на новостройки, реализация накопленных остатков даст девелоперам время для запуска новых проектов. Сегодня многие компании формируют земельный фонд для перспективной застройки в ожидании новой волны активности на строительном рынке»,— отмечает глава экспертного центра сервиса Ксения Чернецкая.

За первые шесть месяцев этого года стартовали продажи 33 новых жилых комплексов и корпусов в проектах, запущенных девелоперами ранее. Из этого объема 21 жилищный объект застройщики начали возводить в Индустриальном районе, по четыре — в Ленинском, Октябрьском и Устиновском районах. По данным сервиса, средняя цена 1 кв. м в продаже на начало июля текущего года составила 123,8 тыс. руб.