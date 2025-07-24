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В Ставропольском крае 286 адвокатов приостановили профессиональную

В Ставропольском крае статус адвоката имеют более 1,5 тыс. юристов. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на Минюст региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Едином государственном реестре адвокатов по состоянию на начало июля этого года имеется информация о регистрации с 2002 года 1870 человек. При этом действующий статус имеют 1584 специалиста. Уточняется, что 19 юристов, являющихся членами адвокатской палаты края, имеют стаж в более 40 лет.

Константин Соловьев

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