В Ставропольском крае 286 адвокатов приостановили профессиональную
В Ставропольском крае статус адвоката имеют более 1,5 тыс. юристов. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на Минюст региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Едином государственном реестре адвокатов по состоянию на начало июля этого года имеется информация о регистрации с 2002 года 1870 человек. При этом действующий статус имеют 1584 специалиста. Уточняется, что 19 юристов, являющихся членами адвокатской палаты края, имеют стаж в более 40 лет.