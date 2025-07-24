Роспотребнадзор выявил норовирус в миасском лагере «Аленушка»

В Челябинской области специалисты управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и территориального подразделения ведомства расследуют ситуацию с отравлением 28 детей в миасском лагере «Аленушка». По предварительной информации, причиной заболевания стала норовирусная инфекция, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Сейчас все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, пробы воды. Проводятся лабораторные исследования. Деятельность лагеря приостановили, подготовлены материалы в суд. Ситуация находится на особом контроле ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ночью 22 июля 28 детей от семи до 16 лет, находящихся в лагере «Аленушка» из структуры Южно-Уральской железной дороги, обратились за помощью в медицинский блок учреждения, где у них обнаружили признаки острой кишечной инфекции. Пятеро несовершеннолетних отправили в больницу. Смену завершили досрочно, родителям вернут деньги за путевки. Сотрудники следственного отдела по Миассу СУ СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Виталина Ярховска