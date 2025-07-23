В Миассе завели дело после отравления детей в лагере

Сотрудники следственного отдела по Миассу СУ СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей) после вспышки острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Аленушка», сообщает пресс-служба госоргана.

По информации пресс-службы Южно-Уральской железной дороги, в социальную структуру которой входит лагерь, ночью 22 июля 28 детей от семи до 16 лет обратились за помощью в медицинский блок учреждения, где у них обнаружили признаки острой кишечной инфекции. Несовершеннолетних поместили в изолятор, им оказывают медицинскую помощь. Пятеро детей отправили в больницу. Сотрудники лагеря увеличили кратность обработки кухонного блока, спальных корпусов и территории. Смену завершили досрочно, родителям вернут деньги за путевки. ЮУЖД отмечает, что перед заездом несовершеннолетних руководство провело все необходимые мероприятия, персонал прошел осмотры, обучение и инструктажи, а сам лагерь получил заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам. Компания «оказывает всестороннее содействие в выяснении обстоятельств случившегося».

Сейчас следователи выясняют причины и условия возникновения и распространения заболевания. Также они проверят соблюдение установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками лагеря, в том числе организаторами детского питания. Оценит следование сотрудниками правил и Челябинская транспортная прокуратура.

Виталина Ярховска