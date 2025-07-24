Режим ЧС после циклона введен в приамурском Белогорске

Власти второго по величине города Амурской области Белогорска 24 июля ввели режим ЧС — в результате обрушившихся на город накануне ливней и ветра вышла из строя система энергоснабжения. Ураганным порывом ветра с административного здания сорвало крышу, которая упала на распределительное оборудование.

«Электроэнергии и, соответственно, воды не будет минимум полдня. Сложности и на дорогах. Как сообщают, часть деревьев упала и на проезжую часть» — сообщил глава Белогорска Станислав Мелюков. В устранении последствий задействованы сотрудники «Автодорсферы», управления ГО ЧС и ЕДДС, управляющих компаний и предпринимательства, юнармейцы. Сообщается, что на восстановление потребуется не менее 12 часов.

Произошло отключение от электроэнергии потребителей в Белогорском районе, Серышевском, Ромненском, Ивановском округах. Оперативные бригады Амурских электрических сетей ведут восстановительные работы на объектах, поврежденных в результате ураганного ветра. Из 109 тыс. отключенных потребителей на этот момент включено около 30% — порядка 30 тыс., сообщает АО «ДРСК». В Белогорске введены в работу РИСЭ (резервный источник электроснабжения) для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов, еще пять резервных источников будут доставлены в ближайшее время.

Прокуратура Амурской области держит на контроле ликвидацию последствий непогоды на территории региона, контролирует ход и сроки проведения ремонтно-восстановительных работ.

Анна Яшина, Благовещенск