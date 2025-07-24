Потребители возвращают до половины купленной в интернете одежды и обуви

Потребители возвращают от 15% до 45% заказанных в интернете одежды, обуви и аксессуаров, выяснило агентство по развитию бизнеса Shift. Такой разброс объясняется разницей в показателях по отдельным каналам продаж.

В частности, доля возвратов fashion-продукции, приобретенной через D2C-каналы (собственные сайты или приложения брендов), составляет 15–25%. У специализированных площадок вроде Lamoda этот показатель может достигать 35%. Самая высокая вероятность возврата товара — 30–45% — у Wildberries, Ozon и других крупных маркетплейсов.

Наименее частая причина возврата — импульсивная покупка. До половины fashion-продукции, купленной на маркетплейсах, возвращается потребителями из-за ошибочности размеров. Следующая по распространенности причина — несоответствие товара ожиданиям покупателя, только потом — дефекты.

Росту возврата товаров, приобретенных на маркетплейсах, способствует широкое применение онлайн-площадками скидочных акций, считает президент Ассоциации представителей электронной торговли (объединяет в том числе продавцов на маркетплейсах) Алексей Москаленко. По его словам, в fashion-сегменте на маркетплейсах есть селлеры, у которых доля выкупа составляет всего 10%, то есть из десяти заказанных вещей выкупается одна.

Подробности — в материале «Ъ» «Покупатели погрязли в возврате».