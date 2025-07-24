Рейс Екатеринбург — Сочи задержали из-за атаки беспилотников на юге России

В аэропорту Кольцово задерживается вылет рейса Екатеринбург — Сочи авиакомпании «Россия», следует из расписания на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. Это произошло на фоне атак БПЛА на юге страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Шешеня, Коммерсантъ Фото: Алина Шешеня, Коммерсантъ

Так, рейс FV-6122 должен был отправиться в Сочи в 6:50, но вылет перенесли на 13:30. Кроме того, задерживаются рейсы WZ-1069 Red Wings в Казань, U6-225 «Уральские авиалинии» в Санкт-Петербург, SU-1417 «Аэрофлот» до Шереметьево в Москве.

Напомним, один человек погиб и один пострадал в результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи. Ограничения для аэропорта Сочи были сняты в 3:05 по московскому времени.

Ирина Пичурина