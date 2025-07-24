В Новосибирске протестировали платформенные двери на станции метро «Спортивная»

О завершении настройки платформенных дверей на станции метро «Спортивная» сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Система синхронного открывания дверей корректно работает как с четырех-, так и с пятивагонными поездами, заверил градоначальник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Автоматика полностью отлажена — двери срабатывают при открытии и закрытии, в экстренных ситуациях и при сигнале «пожар». Все выполнено в соответствии с проектной документацией и программой пусконаладочных работ»,— говорится в сообщении.

Всего на станции установлено 40 автоматических перегородок.

Платформенные двери — предотвращают случайное попадание пассажиров на пути, защищают от сквозняков и перепадов температур.

Станцию метро «Спортивная» власти изначально планировали ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. В декабре 2024-го губернатор Андрей Травников заявил, что объект могут сдать к началу хоккейного сезона 2025 года. В мае к работам приступил новый подрядчик. Сумма контракта на завершение строительства станции составила 436,2 млн руб. По условиям тендера подрядчик должен завершить все работы до конца лета.

Михаил Кичанов