Цены на азербайджанскую нефть упали из-за загрязнения хлором

Британская нефтегазовая компания BP заявила, что получила информацию о возможных проблемах с качеством некоторых партий нефти, поступающих из Азербайджана. В сырье нашли органические хлориды. Это химические вещества, которые могут повредить нефтеперерабатывающие заводы и оборудование, если присутствуют в сырье в значительных количествах.

Об этом пишет Bloomberg. В настоящее время проводится оценка качества сырой нефти на всех участках инфраструктуры вдоль трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан, по которой сырье из Азербайджана поступает в Турцию для экспорта. Трубопровод построила компания BTC, которой управляет BP.

После этого сообщения итальянская компания Eni SpA заявила, что купила партию загрязненной нефти, и часть сырья уже поступила в переработку. Там сообщили, что она будет переработана с соблюдением всех мер безопасности.

Проблемы, по всей видимости, уже начали сказываться на стоимости азербайджанской нефти, отмечает Bloomberg. По данным трейдеров, на этой неделе две партии Azeri Light были проданы по самой низкой цене с 2020 года.

Агентство напоминает, что органические хлориды, которые используются в качестве реагента при добыче высоковязкой нефти, уже оказывали серьезное влияние на рынок. В 2019 году загрязнение веществом коснулось российского сырья, поступавшего по нефтепроводу «Дружба». Из-за хлора начался один из самых масштабный кризисов за всю историю экспортных поставок российской нефти.

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