Режим ЧС введен в Хабаровске после прошедшего тайфуна

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте городской администрации. Накануне над городом прошелся сильный ливневый циклон, выпало 26 мм осадков, скорость ветра достигала 22 м/с. В результате почти 1,8 тыс. зданий и хозяйственных объектов оказались обесточены.

В мэрии создан штаб по ликвидации последствий стихии. Сообщается, что сейчас все социальные объекты были подключены к электроснабжению. Ведется работа по подключению еще 12 частных и 18 многоквартирных домов. Рабочие восстанавливают газоснабжение, распиливают и убирают поваленные деревья, а также расчищают завалы.

Эрнест Филипповский, Хабаровск