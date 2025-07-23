Уиткофф отправился в Европу для переговоров по прекращению огня в Газе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Европу для переговоров с лидерами стран Ближнего Востока. На встрече будет обсуждаться прекращение огня в секторе Газа, заявила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь резиденции Кэролайн Левитт.

«Сейчас эти напряженные переговоры продолжаются. Я говорила со спецпосланником Уиткоффом прошлой ночью, я позже предоставлю ему слово на этот счет. Но президент дал понять, что цель его администрации — установление перемирия и освобождение заложников как можно быстрее», — сказала госпожа Левитт в прямом эфире Белого дома с брифинга.

Сегодня источники Axios сообщили, что господин Уиткофф проведет переговоры с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером и высокопоставленным представителем Катара 24 июля в Риме. По данным агентства, эта встреча может свидетельствовать о скором подписании соглашения о прекращении огня.

6 июля «Хамас» и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили в Дохе переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. 9 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о высоких шансах договориться о мире в секторе Газа.