Английскому форварду нашли новую командировку

«Барселона», ранее этим летом не сумевшая договориться с вингером сборной Испании Нико Уильямсом, все-таки нашла способ усилить атакующую линию. Каталонский клуб взял в годичную аренду с правом выкупа форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Для него это путешествие станет очередным шансом перезапустить карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист Маркус Рашфорд

Фото: Albert Gea / Reuters Футболист Маркус Рашфорд

Фото: Albert Gea / Reuters

О том, что Маркус Рашфорд на правах годичной аренды присоединится к «Барселоне», сообщила пресс-служба команды. В клубе уточнили, что по соглашению с «Манчестер Юнайтед», которому принадлежат права на игрока, каталонцы также имеют опцию выкупа футболиста. По данным As, следующим летом испанская команда сможет приобрести англичанина за €30 млн. Так подошла к концу сага, длившаяся с открытия трансферного окна.

Этим летом «Барселона» искала возможности усилить атаку. Ее приоритетной целью был 23-летний Нико Уильямс из «Атлетика». В какой-то момент показалось, что принципиальная договоренность между сторонами была достигнута, однако Уильямс отказал чемпиону Испании по тем же причинам, что и прошлым летом. Дело в том, что «Барселона», у которой с соблюдением правил финансового fair play все не слишком гладко, опять не смогла гарантировать ему внесение в заявку на сезон. Параллельно велись переговоры с крайним нападающим «Ливерпуля» Луисом Диасом, но и они закончились безуспешно.

Выбор в пользу Рашфорда, конечно, стоит расценивать как вынужденную меру.

В «Манчестер Юнайтед» на своего воспитанника не рассчитывали еще в прошлом сезоне — у него не сложились отношения с очередным главным тренером, Рубеном Аморимом. Рашфорда, не покидавшего «Юнайтед» с раннего детства, пытались продать в основном из-за проблем с мотивацией и дисциплиной. После прорывного сезона-2022/23, в котором нападающий забил 30 мячей, он сдал, стал хуже тренироваться и хуже играть.

Отъезд англичанина в «Барселону» мог произойти еще зимой. Но тогда не срослось, потому что финансовое положение каталонцев было еще более стесненным. Зато все получилось сейчас. В сегодняшних условиях эту сделку есть соблазн назвать даже более интересной.

Для 27-летнего Рашфорда, за последние два года превратившегося из выдающегося игрока в игрока не слишком желанного, с раздутыми финансовыми требованиями, переход в «Барселону» станет возвращением в европейский футбол высочайшего уровня и, вероятно, идеальным шансом перезапустить карьеру. На самом деле, за клуб такого калибра он никогда и не играл. «Манчестер Юнайтед» при нем не был, скажем, явным претендентом на победу в Лиге чемпионов или чемпионате страны. Конечно, Рашфорд за этим шансом погнался, не стал выдвигать никаких требований и согласился на понижение зарплаты (по разным данным, от 15% до 25%).

Для «Барселоны» этот переход тоже может оказаться неплохим попаданием.

Одним из козырей Рашфорда является его универсальность. Он умеет играть на любом из флангов и в центре, словом, скорее всего, будет довольно ценной опцией в ротации. К тому же в последние месяцы англичанин набрал форму. Во второй половине прошлого сезона он на правах аренды присоединился к бирмингемской «Астон Вилле», за 17 матчей забил 4 мяча, отдал 6 голевых передач, при этом продуктивно играл не только в проходных встречах, но и против больших команд, таких как «Челси», «Манчестер Сити» и ПСЖ. Все это помогло ему заработать первый с осени 2024 года вызов в сборную.

Еще любопытнее этот трансфер делает неординарность маршрута. Формально английских игроков в «Барселоне» было не так мало — 11 человек. Однако 10 из них выступали за каталонцев в доисторические по футбольным меркам времена: в 20-е годы прошлого столетия или еще раньше. А последним английским футболистом, засветившимся в команде, до этого времени оставался знаменитый форвард Гари Линекер. Он перебрался в Испанию в 1986 году, когда «Барселону» возглавлял его соотечественник Терри Венейблс, оставался важным игроком при пришедшем позже Луисе Арагонесе, но не сошелся в видении игры с Йоханом Кройфом и вернулся на родину в 1989-м, за три года до триумфа каталонцев в главном европейском турнире, Кубке чемпионов.

Кстати, Гари Линекер к переходу Маркуса Рашфорда в «Барселону» отнесся с оптимизмом. По его мнению, Рашфорд наверняка получит свой шанс и «справится на отлично». Он также напомнил, что игроки, покидавшие «Манчестер Юнайтед» в последнее время, на новом месте «обычно преуспевали».

Роман Левищев