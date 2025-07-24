Изменению климата подберут виновных

Международный суд ООН 23 июля вынес консультативное заключение по делу об обязательствах государств в сфере борьбы с последствиями изменения климата. Фактически суд признал, что договоры в этой сфере обязательны к исполнению, а не носят лишь рекомендательный характер. Климатическая повестка, таким образом, вынесена на наднациональный уровень. Россия на беспрецедентных предварительных слушаниях с участием сразу 96 стран выступала против установления каких-либо обязывающих решений в области климата. Суд ООН с такой позицией де-факто не согласился. По мнению экспертов, его решение, в частности, даст возможность предъявлять претензии странам, не выполняющим свои обязательства или вовсе не принимающим их. При этом, впрочем, возникает риск того, что вместо совместных действий по климату страны могут начать судиться друг с другом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина освежается на авиасалоне в Ле-Бурже, 20 июня

Фото: Benoit Tessier / Reuters Мужчина освежается на авиасалоне в Ле-Бурже, 20 июня

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Находящийся в Гааге Международный суд ООН вынес в среду, 23 июля, свое консультативное заключение по делу об обязательствах государств в борьбе с изменением климата. В принятом судом решении говорится, что все договоры в этой сфере устанавливают строгие обязательства для государств—участников Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК, Framework Convention on Climate Change). «Все государства-участники имеют правовой интерес в защите основных обязательств по смягчению последствий изменения климата, изложенных в договоре об изменении климата, и могут призвать к ответственности другие государства за их невыполнение»,— пояснил Международный суд ООН.

Таким образом, фактически суд признал, что договоры о климате являются обязательными, а не носят лишь рекомендательный характер.

Государства обязаны предотвращать значительный вред окружающей среде, принимать меры по адаптации к последствиям изменения климата, выполнять национальные климатические обязательства. Эти требования имеют характер erga omnes (с латыни — «относительно всех») и относятся ко всем странам. Если государство нарушает нормы, то оно должно прекратить нарушение и компенсировать ущерб пострадавшим.

Поясним, что Международный суд является главным судебным органом ООН и занимается урегулированием споров между государствами и разработкой консультативных заключений. Суд может рассматривать дела лишь государств, признавших его юрисдикцию (на текущий момент их более 70, включая Россию). Его решение является окончательным и обжалованию не подлежит, хотя и носит рекомендательный характер. Если одно из государств—участников разбирательств не выполняет решение, другая сторона может обратиться в Совбез ООН. Судопроизводство включает письменный этап, в ходе которого стороны подают состязательные документы, и публичные слушания (подробнее о работе суда см. “Ъ” от 2 февраля 2024 года).

Инициатором рассмотрения «климатического дела» стало тихоокеанское островное государство Вануату при поддержке более чем 130 стран.

В марте 2023 года Генассамблея ООН приняла резолюцию 77–276 и запросила Международный суд ООН вынести консультативное заключение по делу. Слушания прошли в декабре 2024 года с участием 96 стран и 11 международных организаций.

В слушаниях принимала участие и Россия, которая высказалась против установления каких-либо обязывающих решений в области климата. В ходе слушаний глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что консультативное заключение «не должно создавать новые обязательства для государств». Он также отмечал негативное влияние санкций, которые «причиняют ущерб окружающей среде, а также нарушают принцип международного сотрудничества». Он настаивал, что обязательства государств, связанные с изменением климата, уже определены в специализированных договорах РКИК.

Однако суд фактически с такой позицией не согласился, и принятие документа, по сути, меняет правовое отношение к климатической повестке и повышает ее статус на глобальном уровне. Как пояснил “Ъ” эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин, хотя процедуры принудительного исполнения решения Международного суда ООН нет, появился документ, который определяет правовые последствия для государств—нарушителей климатической повестки. В частности, он позволит оспаривать в судах отсутствие национального климатического законодательства, четких целей в этой сфере, механизма регулирования выбросов и так далее. Также он даст возможность предъявлять претензии странам, не выполняющим свои обязательства, например, в рамках совместных климатических проектов.

В то же время, предупреждает эксперт, возникают риски предъявления странами взаимных претензий. Вместо того чтобы предпринимать действия, направленные на снижение коллективного воздействия на климат, государства могут начать судиться друг с другом. Еще один риск, по словам господина Юлкина, заключается в том, что отдельные страны, включая Россию, могут отказаться от исполнения решения Международного суда ООН и последствия такой изоляции будут препятствовать притоку инвестиций и международной торговле.

Анна Королева