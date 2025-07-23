Путин снизил пошлину при дарении жилья близким родственникам

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает льготы при дарении недвижимости близким родственникам. При оформлении такого вида сделок теперь предусмотрена скидка 50% на уплату госпошлину на нотариальное оформление договора. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Изменения внесены в ст. 333.36 и ст. 333.38 налогового кодекса. При нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости на скидку могут рассчитывать:

супруги;

родители и дети;

усыновители и усыновленные;

дедушки, бабушки и внуки;

полнородные (имеющие общих отца или мать) и неполнородные братья и сестры.

Соответствующий закон депутаты Госдумы приняли 10 июля. Законопроект был разработан и внесен депутатом из Башкирии Сарданой Авксентьевой («Новые люди») и Курултаем республики.