Путин снизил пошлину при дарении жилья близким родственникам
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает льготы при дарении недвижимости близким родственникам. При оформлении такого вида сделок теперь предусмотрена скидка 50% на уплату госпошлину на нотариальное оформление договора. Документ опубликовали на сайте правовых актов.
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
Изменения внесены в ст. 333.36 и ст. 333.38 налогового кодекса. При нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости на скидку могут рассчитывать:
- супруги;
- родители и дети;
- усыновители и усыновленные;
- дедушки, бабушки и внуки;
- полнородные (имеющие общих отца или мать) и неполнородные братья и сестры.
Соответствующий закон депутаты Госдумы приняли 10 июля. Законопроект был разработан и внесен депутатом из Башкирии Сарданой Авксентьевой («Новые люди») и Курултаем республики.