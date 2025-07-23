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Коммерсантъ FM
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Путин снизил пошлину при дарении жилья близким родственникам

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает льготы при дарении недвижимости близким родственникам. При оформлении такого вида сделок теперь предусмотрена скидка 50% на уплату госпошлину на нотариальное оформление договора. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Изменения внесены в ст. 333.36 и ст. 333.38 налогового кодекса. При нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости на скидку могут рассчитывать:

  • супруги;
  • родители и дети;
  • усыновители и усыновленные;
  • дедушки, бабушки и внуки;
  • полнородные (имеющие общих отца или мать) и неполнородные братья и сестры.

Соответствующий закон депутаты Госдумы приняли 10 июля. Законопроект был разработан и внесен депутатом из Башкирии Сарданой Авксентьевой («Новые люди») и Курултаем республики.

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