Госдума приняла законопроект из Башкирии о льготах при сделках дарения квартир

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие 50% льготу при оплате государственной пошлины для близких родственников при оформлении ими сделок дарения недвижимости. Законопроект был разработан и внесен депутатом Госдумы Сарданой Авксентьевой («Новые люди») и Курултаем Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Сардана Авксентьева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Депутат Госдумы Сардана Авксентьева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно нововведению, на скидку при нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости могут рассчитывать супруги, родители и дети, усыновители и усыновленные, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

Средняя стоимость нотариального удостоверения договора дарения недвижимости составляет 25–30 тыс. руб.

«Дарение недвижимости среди членов семьи — это нормальная, понятная для всех жизненная ситуация. Но после того, как при оформлении документов стало обязательно обращение к нотариусу, перед членами семьи возникли дополнительные расходы. Особенно финансово тяжело пенсионерам,— пояснила «Ъ-Уфа» Сардана Авксентьева. — Поэтому решение предоставить скидку — это абсолютно логичный шаг. Он не потребует дополнительных затрат из бюджета, но реально упростит жизнь тысячам семей по всей стране».

Закон вступит в силу после опубликования.

Майя Иванова