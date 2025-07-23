Системы ПВО сбили 16 беспилотников над Черным морем и Крымом за час

Минобороны России отчиталось о 16 сбитых дронов ВСУ с 19.00 мск до 20.00 мск. Системы ПВО сбили над территорией Крыма шесть БПЛА, а над Черным морем — восемь, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении также говорится, что в 14:30 мск сбили один украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Сегодня Минобороны заявляло, что российские средства ПВО уничтожили за сутки шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд HIMARS и ракету большой дальности «Нептун». Также было сбито 256 беспилотников ВСУ.