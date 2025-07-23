Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 47,1 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской и Курской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 47,1 млн руб. О подобных случаях в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях не сообщалось. Это следует из данных региональных управлений МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ущерб составил 33,7 млн руб., из которых 2 млн руб. были взяты в кредит. Мошенники все чаще отправляют к жертвам курьеров, поделились в полиции. С начала июля зафиксирован 21 случай, когда жители отдавали деньги псевдоинкассаторам или «доверенным лицам». Затем эти средства переводились на счета мошенников.

В Воронежской области жители потеряли 9,4 млн руб. Одна из жертв, молодая мама в декрете, рассказала, что в январе получила звонок с предложением заработка через брокерский счет и торговлю криптовалютой. В течение месяца она инвестировала 1,75 млн руб., не осознавая, что стала жертвой злоумышленников.

В Курской области ущерб оценивается в 4 млн руб.

На прошлой неделе жители Черноземья отдали аферистам как минимум 60 млн руб.

Анна Швечикова