Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 60 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской и Курской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 60 млн руб. О подобных случаях в Орловской и Липецкой областях не сообщалось. Это следует из данных региональных управлений МВД.

В Белгородской области жители потеряли как минимум 33 млн руб., из которых 6 млн взяли в кредит.

В Воронежской области ущерб составил 15,2 млн руб. Среди пострадавших — 90-летняя местная жительница. Ей позвонил злоумышленник, представившийся сотрудником силовых структур, который стал выяснять обстоятельства спонсирования терроризма от ее имени.

В Курской области сумма ущерба составила 0,7 млн руб., в Тамбовской — 11 млн руб.

На прошлой неделе жители Черноземья отдали аферистам как минимум 73,1 млн руб.

Анна Швечикова