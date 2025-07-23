Фидан назвал целью переговоров России и Украины прекращение огня

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во вступительной речи перед началом переговоров России и Украины заявил, что конечная цель контактов делегаций — прекращение огня. По его словам, международное сообщество высоко оценивает результаты предыдущих двух встреч Киева и Москвы в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Хакан Фидан отметил, что Турция продолжит посредническую миссию в российско-украинском конфликте и может внести вклад в обмен военнопленными.

«Те меморандумы, которыми стороны обменялись с точки зрения перспективы обеспечения мира и прекращения огня, имеют очень большое значение. Мы желаем, чтобы в ходе третьего раунда переговорного процесса стороны продемонстрировали консультации, сосредоточенные на результате, содержательный разговор. Но окончательным итогом этих переговорных процессов мы желаем, чтобы был установлен мир»,— сказал турецкий министр.

В Стамбуле сегодня проходит третий раунд переговоров российской и украинской делегаций, которые возглавляют помощник президента РФ Владимир Мединский и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Перед стартом переговоров главы делегаций провели встречу с Хаканом Фиданом.

Лусине Баласян