В 2026 году в двух округах Ставрополья высадят 26 га новых лесополос

В 2026 году в Петровском и Ипатовском округах высадят 26 га новых лесных полос. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Олег Безменов в ходе прямого эфира 23 июля в соцсети «ВКонтакте».

По словам господина Безменова, самый малый процент сохранности лесополос фиксируется на востоке Ставрополья: в Левокумском, Арзгирском, Нефтекумском и Степновском округах. Наибольший процент сохранности — 85-90%, в Александровском округе.

У краевого Минсельхоза есть программа, по которой предусмотрена компенсация на затраты при посадке лесополос. Так, аграриями высажено порядка 140 га лесополос, они уже получают компенсацию.

От Минприроды Ставрополья по проекту компенсационного лесовосстановления отправлена заявка на получение компенсации на высадку 200 га в 2026 году.

Наталья Белоштейн