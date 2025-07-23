Новую спортивную школу на Уралмаше откроют в августе
В Екатеринбурге завершается строительство нового спортивного комплекса на Уралмаше, сдача объекта запланирована на август, сообщила заместитель директора департамента физкультуры администрации города Наталья Гамберг.
спортивная школа "Легенда" на Уралмаше
Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем telegram-канале сообщил, что сейчас в спортивном комплексе ведется внутренняя отделка помещений. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса “Легенда” на улице Кировградской, 30а идет по графику. Готовность объекта — 90%»,— подчеркнул глава города.
По словам госпожи Гамберг, спортивный комплекс «Легенда» является уникальным объектом, где расположится первая муниципальная баскетбольная площадка высочайшего уровня, подходящая для международных и всероссийских соревнований. Комплекс станет частью мощного спортивного кластера вместе с ледовой ареной и стадионом.
В новом комплексе будут заниматься 550 баскетболистов и 487 ребят на отделениях конькобежного спорта, фигурного катания, хоккея, легкой атлетики, художественной гимнастики, акробатики и шорт-трека.
Четырехэтажное здание площадью более 4,1 тыс. кв. м включает в себя медицинский кабинет, тренерские и судейские помещения, тренажерный зал, зал ОФП и игровой зал с трибунами.
Ранее в Екатеринбурге обсудили создание центра ранней профориентации в новой школе №314 в Пионерском микрорайоне. Глава администрации Кировского района Андрей Корюков отметил, что школа оснащена на уровне техникума, что позволяет использовать ее для ранней профориентации. Планы развития центра включают сотрудничество с промышленными предприятиями и интеграцию с высшими учебными заведениями.