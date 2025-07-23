Новую спортивную школу на Уралмаше откроют в августе

В Екатеринбурге завершается строительство нового спортивного комплекса на Уралмаше, сдача объекта запланирована на август, сообщила заместитель директора департамента физкультуры администрации города Наталья Гамберг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран спортивная школа "Легенда" на Уралмаше

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга спортивная школа "Легенда" на Уралмаше

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем telegram-канале сообщил, что сейчас в спортивном комплексе ведется внутренняя отделка помещений. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса “Легенда” на улице Кировградской, 30а идет по графику. Готовность объекта — 90%»,— подчеркнул глава города.

По словам госпожи Гамберг, спортивный комплекс «Легенда» является уникальным объектом, где расположится первая муниципальная баскетбольная площадка высочайшего уровня, подходящая для международных и всероссийских соревнований. Комплекс станет частью мощного спортивного кластера вместе с ледовой ареной и стадионом.

В новом комплексе будут заниматься 550 баскетболистов и 487 ребят на отделениях конькобежного спорта, фигурного катания, хоккея, легкой атлетики, художественной гимнастики, акробатики и шорт-трека.

Четырехэтажное здание площадью более 4,1 тыс. кв. м включает в себя медицинский кабинет, тренерские и судейские помещения, тренажерный зал, зал ОФП и игровой зал с трибунами.

Ранее в Екатеринбурге обсудили создание центра ранней профориентации в новой школе №314 в Пионерском микрорайоне. Глава администрации Кировского района Андрей Корюков отметил, что школа оснащена на уровне техникума, что позволяет использовать ее для ранней профориентации. Планы развития центра включают сотрудничество с промышленными предприятиями и интеграцию с высшими учебными заведениями.

Полина Щуцкая