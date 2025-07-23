В Пионерском микрорайоне планируют открыть центр ранней профориентации

В новой школе №314 в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга планируют создать центр ранней профориентации. Идею администрации Кировского района поддержали директора местных предприятий, которые посетили школу и обсудили возрождение сотрудничества между учебными заведениями и бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заместитель директора департамента образования Ольга Бабченко подчеркнула, что в Екатеринбурге уже четыре года реализуется проект по формированию профессиональных компетенций у школьников.

«В Екатеринбурге на протяжении четырех лет реализуется уникальный проект по формированию профессиональных компетенций у школьников. В каждой школе мегаполиса обязательно реализуются программы профориентационной направленности в сотрудничестве с предприятиями и учреждениями профессионального образования. Современная площадка 314 школы располагает хорошо оснащенными лабораториями, здесь есть станции для занятий робототехникой, качественные мастерские и специализированные кабинеты»,— прокомментировала госпожа Бабченко. По ее словам, школа изначально задумывалась как учреждение, не только общеобразовательное, но и как место, способное дать детям предпрофессиональные знания и навыки.

«Благодаря концессионеру проекта – компании "Атомстройкомплекс" – эту концепцию удалось воплотить. Мы будем использовать эту школу как ресурсную, чтобы получить наибольший социальный эффект и сделать каждого ребенка успешным.

Планы развития центра включают сотрудничество с промышленными предприятиями и интеграцию с высшими учебными заведениями. «С учетом демографической ситуации перед нами стоит задача профориентировать ребят как можно раньше, класса с 6-7-го, чтобы, заканчивая школу, они понимали, какую профессию выберут и где будут учиться»,— поддержал идею глава Администрации Кировского района Андрей Корюков. Господин Корюков отметил, что школа №314 оснащена на уровне техникума, что позволяет использовать ее для ранней профориентации.

Напомним, школа №314 построена в 2024 году компанией «Атомстройкомплекс» в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) и рассчитана на 1,5 тыс. мест. Инфраструктура школы включает четыре спортивных зала, концертный зал на 450 мест, студию звукозаписи, библиотечный центр с коворкингом, кабинет астрономии с проектором звездного неба.

По условиям концессии «Атомстройкомплекс» будет осуществлять техническую эксплуатацию школы и привлекать операторов услуг дополнительного образования еще пять лет.

Мария Игнатова