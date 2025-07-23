Подросток за рулем самоката попала в больницу, решив проскочить дорогу на красный

Около двух часов дня 23 июля у дома 109 по улице Бабушкина 56-летний водитель Opel Astra сбил 16-летнюю девушку, которая переезжала проезжую часть на арендованном электросамокате, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несовершеннолетняя выехала на дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 19-летний водитель незарегистрированного мотороллера врезался в бетонное ограждение на улице Руставели. Он вместе со своим пассажиром был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Андрей Маркелов