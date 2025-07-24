Безработным осужденным запретили назначать исправительные работы

Суд не сможет приговорить к исправительным работам осужденных, не имеющих постоянного места работы,— такой закон в среду, 23 июля, подписал президент Владимир Путин. После вступления документа в силу (спустя 180 дней после его официального опубликования) эту категорию граждан будут отправлять в исправительные центры, где отбывают наказание приговоренные к принудительным работам.

Законопроект был разработан думским комитетом по госстроительству и внесен в нижнюю палату парламента в марте 2024 года. Нетрудоустроенные осужденные, как правило, ведут «асоциальный образ жизни, у них сформирована отрицательная позиция к трудовой деятельности», говорилось в пояснительной записке к поправкам. Это, в свою очередь, приводит к «нарушению порядка отбывания наказания и последующей замене наказания принудительными работами или лишением свободы».

Напомним, при назначении исправительных работ осужденный продолжает жить дома и трудиться по своему основному месту работы или в другом месте, согласованном Уголовно-исполнительной инспекцией. Приговоренные к принудительным работам проживают в исправительных центрах и трудятся на предприятиях, заключивших договоры с центрами. Из зарплат и первых, и вторых удерживается процент в пользу государства.

«Лицам, не трудоустроенным на момент вынесения судебного решения, целесообразно назначать наказание в виде принудительных работ, так как осужденный в связи с содержанием в исправительном центре будет ограничен в общении с привычным кругом лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, а также будет находиться под постоянным надзором администрации исправительного центра»,— поясняли депутаты. По их данным, из 60 тыс. осужденных, которым в 2022 году суды назначили исправительные работы в виде наказания, 54,3% не имели места работы ни на момент осуждения, ни на момент поступления приговора на исполнение.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в России существует 417 исправительных центров общей вместимостью около 51 тыс. человек. По статистике Верховного суда, в 2024 году суды назначили принудительные работы 20 тыс. осужденных, а исправительные работы — 44,5 тыс.

Эмилия Габдуллина