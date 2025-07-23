Что такое «Фалуньгун»

Движение «Фалуньгун» (другое название — «Фалунь Дафа»; признано в России нежелательной организацией и запрещено) основано в Китае в 1992 году Ли Хунчжи на основе традиционной китайской гимнастики цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма и народных верований. На пике популярности весной 1999 года его численность, по некоторым данным, достигала 70 млн человек. Движение «Фалуньгун» (признано в России нежелательной организацией и запрещено) также было единственной в КНР организацией помимо Компартии Китая, имевшей региональную сеть отделений, охватывающую всю страну.

В том же 1999 году в КНР произошла самая крупная демонстрация последователей «Фалуньгун» (признано в России нежелательной организацией и запрещено). Десятки тысяч человек заблокировали правительственный квартал Чжуннаньхай в Пекине. После этого власти Китая признали организацию сектой, опасной для здоровья и жизни последователей, ее деятельность в стране была запрещена. Зарубежные отделения «Фалуньгун» (признано в России нежелательной организацией и запрещено) входят в список НКО, которые поддерживает созданный Госдепом США в 2020 году Международный альянс религиозных свобод.

17 июля 2020 года Генпрокуратура России признала нежелательными шесть американских и одну британскую НКО, связанные с «Фалуньгун» (признано в России нежелательной организацией и запрещено). В ноябре 2020-го Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске признал региональное отделение «Фалуньгун» (признано в России нежелательной организацией и запрещено) в Хакасии экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. В 2024 году правоохранительные органы провели несколько операций по выявлению и прекращению работы отделений «Фалуньгун» (признано в России нежелательной организацией и запрещено) в РФ, несколько лидеров ячеек и последователей были арестованы.