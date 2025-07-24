Ритуальный бизнес показал рост на 16% за полгода

В первой половине 2025 года число новых юрлиц в российской похоронной отрасли выросло на 16% в годовом сопоставлении, подсчитали в «Контур.Фокусе» по запросу «Ъ». Лидеры по регистрациям — Подмосковье (+33%) и Краснодарский край (+22%).

Рост связан с низким порогом входа в бизнес и давлением надзорных органов на теневой сектор. По данным аналитиков, за шесть месяцев зарегистрировано 805 новых компаний, включая ИП.

Спрос на ритуальные услуги остается стабильным из-за демографических факторов. За январь–апрель рынок вырос на 12,7%, до 39,5 млрд руб., при росте смертности на 4,5%. Наибольшую маржинальность дают комплексные услуги, кремация и ВИП-похороны.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «На похоронном рынке не протолкнуться».