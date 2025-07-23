В Небе над Крымом сбили шесть беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Силы ПВО сбили шесть беспилотников в окрестностях Севастополя: три - в районе Качи, три - над морем на большом отдалении от берега.

В связи с тревогой всем жителям и гостям города необходимо срочно укрыться в ближайших убежищах. Тем, кто остался в помещениях, следует отключить газ, воду и электричество, плотно закрыть окна и переместиться в наиболее защищенную часть здания с капитальными стенами.

На время действия тревоги приостановлена работа всего общественного транспорта — как наземного, так и морского. Автобусы и троллейбусы завершают движение на ближайших остановках, чтобы пассажиры могли оперативно добраться до укрытий. Власти призывают всех граждан строго соблюдать меры безопасности и следовать указаниям спасательных служб.