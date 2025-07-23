Портящее воздух предприятие в поселке Мга проверят по поручению Бастрыкина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией в городском поселке Мга, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти. Местные жители пожаловались на предприятие, осуществляющее утилизацию отходов резины рядом с жилыми домами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В результате работы предприятия происходят регулярные выбросы в атмосферу токсичных веществ. Жители поселка подчеркнули, что у них начались проблемы со здоровьем после вдыхания едких паров. В мае текущего года компетентные органы приняли решение о приостановке лицензии, выданной предприятию. Тем не менее, до настоящее времени работы на объекте не прекращены.

Господин Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сергею Сазину представить доклад о ходе и результате процессуальной проверки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники Центрального аппарата СК РФ пришли с обысками в Михайловский театр Петербурга по делу о растрате.

Андрей Маркелов