Россияне помогают участникам СВО и ходят на субботники

Две трети россиян «скорее готовы» добровольно и безвозмездно помогать другим людям и благотворительным организациям — таковы результаты телефонного опроса 1,6 тыс. жителей страны, который провел ВЦИОМ. Этот показатель упал на 6 п. п. по сравнению с прошлым годом, но вырос на 3 п. п. с 2023 года. Интересно, что женщины чаще заявляли социологам о готовности поучаствовать в волонтерстве (68% против 63% мужчин). Но реально занимались волонтерством за последние полтора года 38% мужчин и 35% женщин. Чем моложе респонденты, тем чаще они сообщали об участии в помощи нуждающимся. В группе 60 лет и старше об этом заявил 31% опрошенных, 45–59 лет — 35%, от 25 до 34 и от 35 до 44 лет — 39%, от 18 до 24 лет — 49%.

Чаще всего россияне помогают участникам специальной военной операции (36%) — здесь самыми активными оказались респонденты в возрасте 45–59 лет (42%), а наименее вовлеченными — 18–24 лет (27%). Чуть меньше граждан участвовали в субботниках и городском благоустройстве (32%) — лидерами вновь оказались лица 45–59 лет (37%). Но в помощи людям с ограниченными возможностями, пожилым и бездомным, а также бездомным животным лидерами оказались россияне 18–24 лет. Нуждающимся людям помогали 33% зумеров, а животным — 43%.

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«Старшие миллениалы готовы уделять большое внимание инициативам, направленным на развитие и улучшение качества жизни. Зумеры стремятся сделать так, чтобы все общество было в более-менее равных условиях, то есть ориентируются на помощь тем, кто сам по ряду причин находится в уязвимом положении,— прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМа Иван Грузинов.— Молодые люди готовы заниматься организацией мероприятий, что требует больших физических и временных затрат, а более взрослое население готово вовлекаться в инициативы "малых дел" — пусть менее масштабные, но определенно полезные».

Эмилия Габдуллина