Нежелательная гимнастика

К четырем годам лишения свободы приговорил 23 июля Тушинский райсуд столицы 46-летнюю Наталью Миненкову — последовательницу запрещенного в Китае учения «Фалунь Дафа» («Фалуньгун»). Суд согласился с выводами следствия о том, что в России женщина организовала деятельность британской и американской организаций данного течения, признанных в России нежелательными. Сама подсудимая вину не признала, а ее защита утверждала, что ее причастность к деятельности этих организаций не была доказана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Миненкова, отсидевшая 20 месяцев под следствием и судом, вскоре получит право на УДО

Фото: Сергей Булкин / ТАСС Наталья Миненкова, отсидевшая 20 месяцев под следствием и судом, вскоре получит право на УДО

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Доставленная в суд еще в час дня фигурантка оказалась в зале лишь после пяти вечера из-за занятости судьи в других процессах. Свое последнее слово она подготовила заранее и зачитывала по бумажке. Поддержать ее приехали около двух десятков сторонников, занявших в зале все места.

«Как бы долго и тщательно ни искали правоохранительные органы доказательства "преступления", за которое меня судят, они не найдут. Потому что нет преступления и нет вины»,— начала фигурантка. Смысл ее речи, изложенной на восьми листах, сводился к тому, что практика, которой она занималась и за которую ее судят, признана незаконной только в Китае и России, в то время как в других странах не запрещена. Подсудимая утверждала, что данное учение направлено на оздоровление организма, духовное совершенствование и не содержит ничего опасного. «Даже моя сестра сказала: "Раньше ты была такой стервой, а сейчас так изменилась"»,— рассказала госпожа Миненкова.

Свое уголовное преследование она объяснила сближением России и Китая и желанием правоохранительных органов поддержать китайских коллег, устроивших, по ее словам, «настоящие репрессии» против последователей «Фалунь Дафа» в своей стране.

Еще перед началом выступления женщина посетовала, что организация, в которой она состояла, свыше 22 лет существовала в России, была официально зарегистрирована Минюстом, однако «под давлением ФСБ» и проведенных проверок ее «пришлось закрыть».

Прописанная в Калуге, но проживавшая в последние годы в Подмосковье Наталья Миненкова, работавшая администратором в салоне красоты, была арестована 3 мая 2024 года. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 284 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ). Она предусматривает наказание от двух до шести лет заключения.

Согласно фабуле обвинения, участница ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"» (прекратила свою деятельность в 2024 году), руководитель ее калужского отделения Наталья Миненкова в 2020–2024 годах в России организовала незаконную деятельность двух организаций: Европейской ассоциации «Фалунь Дафа» (The European Falun Dafa Association, Великобритания) и «Друзья "Фалуньгун"» (Friends of Falun Gong Inc., США). Обе решением Генпрокуратуры 17 июля 2020 года были признаны нежелательными как представляющие «угрозу основам конституционного строя страны, обороноспособности и безопасности государства». Минюст 22 июля того же года включил их в соответствующий перечень. Однако знавшая об этом госпожа Миненкова снимала для их последователей помещение в районе метро «Тульская» для проведения семинаров с целью «вербовки и выявления новых членов в данные организации», «осуществляла сбыт продукции», а также совместное изучение «литературы нежелательных организаций, в том числе книги «Чжуань Фалунь» автора Ли Хунчжи, признанной решением Первомайского суда Краснодара 27 октября 2011 года экстремистским материалом».

Ни в ходе следствия, ни в ходе судебного процесса, который длился с ноября 2024 года, подсудимая вину не признала, утверждая, что лишь помогала людям вести здоровый образ жизни и духовно совершенствоваться.

Адвокат Леонид Соловьев настаивал, что в действиях его подзащитной отсутствовал состав преступления. Он утверждал, что подсудимая действовала в рамках «конституционного права на свободу вероисповеданий», а доказательств ее причастности к деятельности вышеназванных организаций в деле нет. «Мы не отрицаем, что она арендовала помещения, где проходили собрания ее организации, на которых люди занимались йогой и практиковали гимнастику цигун. Однако ничего противозаконного она не пропагандировала, а ни один из допрошенных в суде свидетелей не подтвердил, что на этих собрания обсуждалась деятельность запрещенных организаций»,— сказал “Ъ” адвокат. По его словам, об обратном в суде сообщил только сотрудник ФСБ, ничем свои слова не подтвердивший.

Защитник Соловьев добавил, что за годы существования центр духовного и физического совершенствования получил множество благодарностей и грамот от руководства районных управ за участие в различных мероприятиях, а также правительства Москвы за содействие программе «Московское долголетие». Он просил свою подзащитную оправдать.

В то же время прокуратура требовала приговорить ее к четырем с половиной годам в колонии общего режима. Судья назначила фигурантке четыре года, запретив на семь лет заниматься общественной деятельностью, в том числе в интернете. Защитник заявил, что обжалует приговор.

Мария Локотецкая