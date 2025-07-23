«Последние дни выдались особенно жаркими»

Государственная дума уходит на каникулы. Ее председатель Вячеслав Володин назвал завершившуюся весеннюю сессию одной из самых эффективных. Между тем последние законодательные решения вызвали вопросы даже у президента России. Владимир Путин попросил главу Минцифры Максута Шадаева разъяснить действие инициативы о штрафе за поиск экстремистских материалов в интернете. Министр пообещал, что простых граждан нововведения не коснутся. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе традиционно опасается перегибов на местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации в ходе весенней сессии побила очередной свой рекорд. Принято 354 закона против 320 за аналогичный период прошлого года. Подводя итоги работы палаты, ее председатель Вячеслав Володин, в частности, похвалил Коммунистическую партию за «правильное решение» признать ошибкой доклад Никиты Сергеевича Хрущева на XX съезде КПСС 1956 года. Если кто вдруг забыл, речь тогда шла об осуждении культа личности Сталина и преодолении его последствий. Как отметил господин Володин, «с Советским Союзом не пытались играть, пока государство было сильным, а сразу после распада СССР начали обвинять во всех грехах в продолжение того же XX съезда».

Впрочем, вернемся в день сегодняшний. Можно утверждать, что последние дни весенней сессии выдались для народных избранников в прямом и переносном смыслах особенно жаркими. По крайней мере, им удалось привлечь внимание к своей законотворческой деятельности. Принят целый пакет принципиально новых инициатив, которые поставили даже много повидавших юристов в достаточно сложное положение.

Более того, вопросы возникли и у официальных спикеров, которые призваны защищать государственные решения. С этим Госдума и ушла на каникулы, оставив электорат один на один со своими мыслями.

Собственно, причем здесь товарищ Сталин? Дело в том, что «вождь народов» неоднократно призывал не допускать перегибов на местах и головокружения от успехов. А то ведь вместо укрепления государства процесс пойдет в обратную сторону, к тому же количество не всегда равно качеству. Лучше меньше да лучше. В этой связи стоит обратить внимание на высказывание депутата-коммуниста Алексея Куринного, который, в частности, сравнил законодательные поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете с мыслепреступлением. Последнее определение ввел в обиход Джордж Оруэлл в своем известном романе «1984». Так кажется, что это совсем не наш писатель. Но вот почему-то его цитируют на пленарном заседании современного российского парламента. Знаковое произведение является антиутопией, то есть вместо поголовного счастья в книге описано что-то совсем другое. Но, как бы то ни было, не будем отвлекаться на литературщину и лирические отступления. Ждем осенней сессии и новых законодательных рекордов.

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Дмитрий Дризе