Связь на вылет

Продажи услуг спутникового интернета в России во втором квартале заметно выросли на фоне нестабильной работы интернета мобильного. Рост интереса к этой технологии фиксируется как в крупных городах, так и в отдаленных регионах. Но, считают эксперты, спутниковый интернет пока не способен заменить более привычные методы доступа в сеть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

За второй квартал 2025 года продажи спутникового интернета «Триколор Интернет» увеличились в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали “Ъ” представители «Триколора». Рост спроса фиксируют как в мегаполисах, так и в малых городах и отдаленных населенных пунктах. Оператор связывает этот тренд с участившимися перебоями в работе мобильной связи и растущим запросом на стабильный доступ в сеть.

«Рост интереса к спутниковому интернету — закономерная реакция пользователей на "выход из зоны комфорта" и невозможность использования привычных каналов связи»,— считает руководитель направления «Триколор Интернет» Даниил Нирман. С тем, что рынок динамично растет, согласна директор по развитию и эксплуатации услуг связи IT-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова. По ее словам, кроме частых локальных шатдаунов традиционных каналов связи на повышение спроса влияет необходимость иметь связь в труднодоступных местах. «Сегмент развивается как технологически, так и с точки зрения охвата, позиционируясь как важный стратегический резерв и инструмент обеспечения связью»,— добавила она.

Рост спроса подтверждают и в пресс-службе «РТКомм», однако связывать этот тренд с массовыми отключениями связи в стране в компании не спешат. «Для нас это многолетний стабильный тренд и органический рост как результат работы компании с разными аудиториями клиентов»,— добавили в пресс-службе. Оператор МТС, который также предоставляет услуги спутникового ШПД, отказался комментировать.

По данным за 2024 год, представленным ComNews Research, объем российского рынка VSAT в натуральном выражении с декабря 2022 по март 2024 года вырос на 8%, до 162,8 тыс. станций. Тройка лидеров — АО «РТКомм.РУ» (входит в ПАО «Ростелеком»), ГК AltegroSky и ООО «Евтелсат Нетворкс» (Konnect), ресурсами которого пользуется «Триколор Интернет». Сегмент спутникового ШПД для физлиц на конец 2024 года насчитывает 127,6 тыс. пользователей.

Использование спутникового ШПД не в труднодоступных местах подходит не каждому пользователю, отмечает акционер «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев. В первую очередь из-за стоимости.

Как рассказали в компании «Триколор Интернет», стоимость тарифов с предоплаченным трафиком начинается с 900 руб. в месяц (при скорости от 10 до 100 Мбит/с входящего трафика, от 3 до 10 Мбит/с исходящего), а безлимитный тариф обойдется минимум в 3490 руб. в месяц (при скорости от 10 до 40 Мбит/с и от 5 до 10 Мбит/с соответственно).

От 40 тыс. руб. будет стоить оборудование VSAT-станции.

Также господин Пехтерев отмечает, что спутниковый ШПД — это другое качество из-за задержки сигнала в 700-800 миллисекунд (в 15-20 раз больше, чем в мобильном или кабельном интернете). Связь в Ku- и Ka-диапазонах, которые используют современные VSAT-станции (малая спутниковая станция), более чувствительна к дождю и снегу из-за повышенного атмосферного поглощения.

Дождь и снег заметно мешают сигналу. А более стабильный С-диапазон имеет низкую скорость и требует крупногабаритные антенны. Поэтому спутниковый ШПД обычно выбирают те, кому критично постоянно иметь доступ в интернет, например, для подтверждения платежей.

Над решением вопроса подключения к сети в период отключений задумались и законодатели. Так, в июле руководитель фракции «Новых людей» в Госдуме Алексей Ничаев, вице-спикер от партии Владислав Даванков и другие направили запрос главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением разработать федеральную программу по созданию сети публичных точек доступа к Wi-Fi, писали «Ведомости». Такие точки планируется разместить в том числе в малых селах и общественных местах, повысив таким образом доступность проводного интернета.

Филипп Крупанин