Индийская фармкомпания Dr. Reddy’s выпустит дженерик Wegovy

Компания Dr. Reddy’s Laboratories, одна из крупнейших в Индии, уже в следующем году планирует начать продажи в 87 странах более дешевой версии препарата для снижения веса Wegovy. Его производит датская Novo Nordisk. Об этом 23 июля заявил генеральный директор Dr. Reddy’s Эрез Исраэли.

Изначально препарат будет представлен, в частности, в Индии, Канаде, Турции, Бразилии. По словам господина Исраэли, в США и Европе продажи препарата будут запущены позже.

Рынок препаратов для лечения диабета, которые также массово используются для снижения веса, активно растет в последние годы. По прогнозам Morgan Stanley, объем этого рынка вырастет в ближайшее десятилетие в десять раз: с $15 млрд в 2024-м до $150 млрд в 2035 году. Усиливается и конкуренция: наряду с лидерами рынка Novo Nordisk и американской Eli Lilly с ее препаратами Zepbound и Mounjaro появляются и более дешевые версии подобных лекарств.

В препарате Dr. Reddy’s действующим веществом будет семаглутид — как и в Wegovy и Ozempic, производимых Novo Nordisk. Выпуск дженерика именно в следующем году связан и с тем, что в марте 2026-го в Индии истекает патент Novo Nordisk на семаглутид.

Яна Рождественская