Мост в огуречность

Праздник огурца прошел 19 июля на территории Музея деревянного зодчества в Суздале. По данным пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в этом году фестиваль посетили более 35 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом. Несмотря на стоимость входного билета — 1200 руб. без скидок и льгот, за огуречными впечатлениями приехало так много людей, что организаторам пришлось останавливать продажу билетов на несколько часов. Кто и зачем посетил фестиваль, в какие наряды облачился и за чем в очередях постоял, наблюдала Мария Кунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Праздник огурца» ежегодно проходит в Музее деревянного зодчества в Суздале

Фото: Алексей Бобров «Праздник огурца» ежегодно проходит в Музее деревянного зодчества в Суздале

Фото: Алексей Бобров

Очереди были везде. В них нужно было постоять, чтобы купить входной билет, посетить туалет или найти столик в ресторане — любое действие отнимало в два, а то и в три раза больше времени, чем обычно. Дорога от Суздальского кремля к Музею деревянного зодчества, основной локации праздника, была закрыта для автомобилистов. Из-за людского потока узкий деревянный мост через реку Каменку превратился в сплошную пробку. Говорили, в полдень там можно было застрять минут на 40 — под палящим солнцем. (Пока Москву заливали аномальные дожди, гостей и жителей Суздаля радовала типично июльская жара.)

На том самом мостике, посреди людского потока, сотрудница полиции хрипло кричала, чтобы все выстраивались в колонну по одному, шли быстрее и не отвлекались. «Ну что вы, елки-палки»,— ее отчаяние слышалось издалека.

История праздника не уходит корнями в глубь веков, а началась — относительно истории Суздаля, который в прошлом году отметил 1000-летие,— недавно. В рамках развития туризма в 2001 году Музей деревянного зодчества провел фестиваль, посвященный этому овощу. Празднование так полюбилось местным и гостям города, что теперь каждый год в июле Суздаль отмечает разгар сезона сбора огурцов.

Площадка музея была плотно оккупирована стендами с разнообразными развлечениями от генерального партнера фестиваля. «Давайте все вместе! Ма-а-ату-ушка земля-я-я»,— срывая голос, хрипел парень в брендированной майке возле бассейна с пластмассовыми огурцами — их надо было ловить на магнитную удочку. За участие в конкурсах выдавали призы, но складывалось впечатление, что возможность что-то выиграть для участников была не так важна — на первый план выходил процесс.

Например, забег в зеленых мешках-«огурцах» удивлял своей ожесточенностью. Ради первенства участники прыгали рыбкой на ленту финиша, в рывке теряя шорты и юбки.

Еще тут можно было сфотографироваться и с банкой огурцов, и в банке с огурцами. В «Засолочном» шатре висел густой запах солений: гости уходили с новыми рецептами соленых огурцов, а некоторые — и с баночкой необходимых трав. Не иссякала очередь к стенду, где нужно было крутить барабан с огуречными призами — и можно было получить, например, попкорн со вкусом огурца или мыло-огурец. За этой беспроигрышной лотереей следила строгая девушка почему-то в костюме помидора.

Несколько раз в день между деревянными домами зажиточных крестьян громыхал трек «Огурец от Копатыча» — в ходе одного из интерактивных мастер-классов. В программе праздника были заявлены батлы частушек — гости, как оказалось, готовили их заранее. Утомленные нашествием зелено-пупырчатых могли научиться стрелять из лука или метать топоры. Для тех, кто любит обстановку поспокойнее, поставили шатер деревянных игр «Игорница» и огромные резные качели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По традиции в день праздника гости включают огуречные мотивы в свои наряды и едят огурцы Фото: Алексей Бобров Гости праздника соревновались в быстроте и ловкости во время забега в огуречных мешках Фото: Алексей Бобров Еще одно соревнование —парные прыжки через скакалку Фото: Алексей Бобров Девушка в костюме помидора следила за очередью к стендам с развлечениями Фото: Алексей Бобров Гости праздника отдыхали от огурцов во время мастер-класса по метанию топоров Фото: Алексей Бобров Следующая фотография 1 / 5 По традиции в день праздника гости включают огуречные мотивы в свои наряды и едят огурцы Фото: Алексей Бобров Гости праздника соревновались в быстроте и ловкости во время забега в огуречных мешках Фото: Алексей Бобров Еще одно соревнование —парные прыжки через скакалку Фото: Алексей Бобров Девушка в костюме помидора следила за очередью к стендам с развлечениями Фото: Алексей Бобров Гости праздника отдыхали от огурцов во время мастер-класса по метанию топоров Фото: Алексей Бобров

Праздник объединил на одной площадке и местных жителей, и московских миллениалов, и семьи с детьми. Дресс-кода не было, но по традиции многие гости отдали должное огуречным мотивам: надели плащи и накидки с изображением овоща, футболки с мемами и надписями или даже ростовые костюмы. А у огуречных шляп был и практический смысл — по ним в толпе было проще найти свою компанию.

К вечеру плотные ряды припаркованных машин со всех центральных улиц Суздаля исчезли. Уехали и заказные автобусы с туристами. Места в «Ласточках» из Владимира в Москву закончились. Очереди рассосались. В тени Торговых рядов распродавали последний товар. Даже в конце дня на самодельных прилавках красовались разносолы, огуречное варенье (куда же без него) со всевозможными добавками, мед, чаи, сушеные травы, чеснок, лук, кабачки, малина, черника, лисички — все, что выросло к середине июля.

Бабушка выловила мне из ведерка с листьями хрена и укропом заветный и, возможно, последний огурец (50 руб. за штуку) и заботливо уложила в пакетик, чтобы было удобно есть на ходу. Оказалось, чем ближе окончание огуречного праздника, тем дороже огурчики — цены доходили и до 100 руб. за единицу. Продавцы на торг шли неохотно: по их словам, семь кадушек засолки было съедено туристами без нареканий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вечерняя распродажа огурцов на Торговой площади Фото: Алексей Бобров Туристы в «огуречных» костюмах встречались в любой точке города Фото: Алексей Бобров К вечеру движение по мосту через реку Каменку стало ощутимо свободнее Фото: Алексей Бобров Петербургская группа Settlers завершила музыкальную программу праздника русским фольклором в джазовой и электронной обработке Фото: Алексей Бобров Под песню «Кружок» гости закружились в хороводе Фото: Алексей Бобров Следующая фотография 1 / 5 Вечерняя распродажа огурцов на Торговой площади Фото: Алексей Бобров Туристы в «огуречных» костюмах встречались в любой точке города Фото: Алексей Бобров К вечеру движение по мосту через реку Каменку стало ощутимо свободнее Фото: Алексей Бобров Петербургская группа Settlers завершила музыкальную программу праздника русским фольклором в джазовой и электронной обработке Фото: Алексей Бобров Под песню «Кружок» гости закружились в хороводе Фото: Алексей Бобров

На опушке на сцене выступали фольклорные группы и ансамбли. «Толока» пел редкие народные песни, которые его участники собрали в этнографических экспедициях по регионам России. А на закате на сцену вышли хедлайнеры — петербургская группа Settlers, исполняющая русский фольклор в джазовой и электронной обработке. На песне «Кружок» у сцены закружился большой хоровод, который подхватывал все новых и новых людей и уносил дальше под повторяющееся «Я ходила, Ваня, кругом я…». Еще один летний фестиваль подходил к концу. Теперь город наконец мог вздохнуть спокойно. Хотя бы до следующих выходных.