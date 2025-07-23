Прокуратурой КЧР выявлено почти 13 тысяч нарушений законов в 2025 году

В Карачаево-Черкесской Республике в первом полугодии 2025 года прокуратура выявила 12,9 тыс. нарушений законов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В отношении нарушителей законов с января по июнь 2025 года внесено свыше 5 тыс. актов реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 2,5 тыс. должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 36 уголовных дел.

В защиту прав граждан и интересов государства предъявлено 484 заявления на сумму 98,1 тыс. руб. Восстановлены социальные, трудовые, жилищные права граждан, в том числе несовершеннолетних, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей.

За этот же период пресечено более 4,3 тыс. правонарушений в отношении несовершеннолетних.

«Вскрыто существенное число нарушений в сферах ЖКХ, землепользования, распоряжения государственным и муниципальным имуществом. Инициировано уголовное преследование виновных лиц за преступные деяния при отчуждении и предоставлении в аренду земельных участков»,— говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, устранено свыше 2,2 тыс. нарушений законов в сфере коррупции.

Наталья Белоштейн