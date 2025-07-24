Канатные дороги приспускают люльки

В Общественном совете при Минтрансе РФ обратились в правительство РФ с письмом о возможной остановке работы нескольких сотен канатных дорог в стране из-за новых требований Ростехнадзора, вступающих в силу с 1 сентября. В проекте приказа ведомства говорится, что «канатчики» должны руководствоваться в работе обязательными к исполнению ГОСТами, а старые согласования их работы отменяются. Некоторые дороги — единственный вид пассажирского транспорта в труднодоступных местах, говорят общественники. Впрочем, как выяснил “Ъ”, Ростехнадзор уже подготовил новый проект приказа, где жестких требований к эксплуатируемым канатным дорогам уже нет: обновленные правила коснутся только новых объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общественники опасаются, что новое госрегулирование надолго остановит канатное движение

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Общественники опасаются, что новое госрегулирование надолго остановит канатное движение

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

С письмом к премьеру (“Ъ” ознакомился с текстом) обратился зампред Общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов. Он жалуется на «возможную остановку работы более 400 канатных дорог» в РФ, связывая это с подготовленным Ростехнадзором проектом приказа. Документ вносит изменения в «Правила безопасности канатных дорог и фуникулеров», утвержденные ведомством в ноябре 2020 года.

В частности, в текст правил включается обязанность выполнять три профильных ГОСТа (71233–2024, 71234–2024, 71235–2024), определяющих устройство, конструкции узлов и эксплуатацию канатных дорог.

При этом новые нормы предлагается распространить и на уже действующие канатки, сетует господин Зотов.

«Предложенные изменения технически и экономически невыполнимы для большинства действующих объектов. Их принятие приведет к значительным последствиям для транспортной системы страны»,— полагает общественник, указывая, что многие дороги функционируют в регионах со сложным рельефом и зачастую выступают там единственным видом регулярного пассажирского транспорта. В пример господин Зотов приводит объект Нижний Новгород—Бор, который в 2024 году, по его данным со ссылкой на областной минтранс, перевез 2 млн пассажиров. Премьера Михаила Мишустина в письме просят рассмотреть возможность вывести действующие канатки из-под действия новых правил.

Упомянутый в письме проект приказа Ростехнадзора был опубликован на портале regulation.gov.ru в апреле 2025 года. Документ состоит из четырех пунктов: в последних трех говорится о включении в текст правил безопасности канатных дорог трех упомянутых выше ГОСТов. Источник “Ъ”, близкий к индустрии канатных дорог, привел в пример требование одного из стандартов по минимальной высоте проемов дверей в кабинах в 2 м. На работающих сейчас в РФ канатках, как правило, установлены кабины с высотой проемов от 1,55 м до 1,9 м, указывает собеседник “Ъ”. При этом проектом приказа из действующих правил исключается третий абзац п. 9: в нем и говорится, что введенные до вступления этого документа в силу в 2020 году канатные дороги должны проверяться лишь на соответствие своим паспортным данным.

Комбинация этих требований Ростехнадзора и может привести к остановке канаток на неопределенный срок, так как модернизация объектов потребует затрат, добавляет источник “Ъ”.

Впрочем, как выяснил “Ъ”, уже подготовлен новый проект приказа, из которого исключены жесткие требования к уже действующим в РФ канатным дорогам. Утверждения «о массовых остановках канатных дорог» основаны «на рассмотрении устаревшей версии проекта приказа», сообщили “Ъ” в пресс-службе Ростехнадзора. «Актуальная редакция документа не содержит норм, устанавливающих ограничения для канатных дорог, введенных в эксплуатацию ранее»,— пояснили в ведомстве. В службе дали понять, что и требования о применении ГОСТов будут распространяться только на проектирование и изготовление канатных дорог — они не касаются юрлиц и ИП, уже эксплуатирующих объекты, на которых используются пассажирские канатные дороги и фуникулеры. В ведомстве добавили, что новый проект приказа сейчас проходит регистрацию в Минюсте РФ. Отметим, что на портале regulation.gov.ru также уже опубликована и новая версия проекта приказа Ростехнадзора — от июня 2025 года, где требований к «канатчикам» проходить заново все согласования в соответствии с ГОСТами действительно нет. В Ростехнадзоре сообщили, что сейчас в РФ эксплуатируется 201 подвесная канатная дорога.

Александр Воронов, Иван Буранов