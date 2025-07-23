Обвиняемый в убийстве и разбое актер из «Слова пацана» отправился на СВО

Актер Сергей Базанов, известный по роли Демида в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», подписал контракт с Министерством обороны и отправился на фронт на Украину, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах. Это также подтвердил источник «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wink Фото: Wink

Контракт был заключен осенью 2024 года. Вместе с Базановым в зону боевых действий отправились три его подельника, также причастные к уголовному делу. По данным агентства, Базанов, Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один фигурант сейчас выполняют боевые задачи.

Сергей Базанов обвиняется в убийстве бизнесмена в 2011 году. Следствие утверждает, что банда, в которую он входил, напала на бизнесмена в Москве, выстрелила ему в голову и похитила сумку с $900 тыс. Базанова арестовали в 2023 году. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц из корыстных побуждений. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы. Сообщалось, что Базанов признал вину в разбое, но отверг обвинение в убийстве.