Из СИЗО подадут голоса

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 23 июля утвердила порядок организации голосования на сентябрьских выборах для граждан, находящихся в следственных изоляторах. Возможность отдать свой голос появится у обитателей СИЗО в 29 регионах. Правда, проголосовать они смогут только за кандидатов в губернаторы того субъекта, в котором прописаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование в следственных изоляторах пройдет по всей строгости закона

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Голосование в следственных изоляторах пройдет по всей строгости закона

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказала член комиссии Эльмира Хаймурзина, на сентябрьских выборах будут образованы 78 специальных избирательных участков, расположенных в 87 СИЗО в 29 регионах. Голосовать их обитатели смогут только за губернаторов тех субъектов, в которых они прописаны,— пока это предел возможностей избирательной системы, дала понять госпожа Хаймурзина: «Но мы постепенно двигаемся к тому, чтобы эта категория избирателей могла голосовать на выборах всех уровней». Напомним, в этом году губернаторов будут избирать в 20 субъектах РФ.

Впервые эксперимент по организации голосования в СИЗО прошел в 2023 году.

Тогда в нем участвовали 20 изоляторов, расположенных в Москве и области. В 2024 году в ГАС «Выборы» появился специальный цифровой модуль для взаимодействия с 84 СИЗО в 32 регионах.

Согласно постановлению ЦИКа, голосование в следственных изоляторах будет проходить только в пятницу, 12 сентября (основной день выборов — 14 сентября). Администрации учреждений должны будут заранее передать в вышестоящую территориальную избирательную комиссию (ТИК) сведения обо всех потенциальных избирателях. Для них изготовят специальные бланки заявлений, которые желающие проголосовать должны будут заполнить и подать в избирком. Там уже составят списки избирателей, а по месту жительства из аналогичных списков сидельцев исключат.

Бюллетени обитателям СИЗО будут выдавать после предъявления паспорта. Если он приобщен к уголовному делу, то администрация обязана запросить документ в следственном органе или суде. По каждым выборам, которые будут организованы на избирательном участке (потенциально может быть до 20), итоги должны подводиться отдельно. После этого данные передадут в вышестоящую ТИК, а оттуда через ГАС «Выборы» — в соответствующие регионы.

В Москве в порядке эксперимента будет проходить электронное голосование, рассказал заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев.

В нем смогут принять участие как обитатели следственных изоляторов, так и приезжие из 19 регионов, для которых будет создано 14 экстерриториальных участков. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова напомнила, что в Москве в этом году выборы не проводятся, но столица готова предоставить свою инфраструктуру в помощь соседним регионам. В первую очередь речь идет о Курской и Брянской областях, где сейчас непростая ситуация, добавила она. Один из экстерриториальных участков разместится на станции метро «Курская».

Приезжие смогут подать заявление о желании проголосовать в Москве через «Госуслуги». Для заключенных предусмотрен только бумажный вариант обращения, но и в этом случае заявки будут обработаны через систему «Мобильный избиратель», а затем переданы для формирования электронного списка избирателей.

На стационарных участках голосовать можно будет с использованием обычных комплексов электронного голосования. В СИЗО придут члены УИК с переносным комплексом. Во всех случаях будет применяться электронный реестр избирателей, то есть место голосования может быть любым. Итоги волеизъявления подсчитают в разрезе каждого из 19 регионов, а Мосгоризбирком передаст эти данные по своим каналам связи. Программными способами проблему передачи данных пока решить не успели, признался Николай Булаев, но в 2026 году, уверен он, все итоги будут формироваться уже автоматически — останется передать только протокол. И если найдутся средства, чтобы обеспечить СИЗО терминалами для электронного голосования, то там появится возможность проводить выборы всех уровней, резюмировал зампред ЦИКа.

Анастасия Корня