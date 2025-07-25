Для спасения Алены Мохначевой не хватает 764 029 рублей

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Алены прогрессирует искривление позвоночника, грудопоясничный сколиоз достиг самой тяжелой, 4-й степени. Консервативное лечение не дало желаемого результата. В дальнейшем деформация позвоночника будет только нарастать, это грозит развитием неврологических осложнений, сердечно-сосудистой недостаточности. Алене необходимо хирургическое лечение с установкой динамической системы коррекции позвоночника. Такая операция позволит избежать осложнений, сохранит подвижность позвоночника, значительно ускорит восстановление, качество жизни девочки заметно улучшится».

Стоимость операции 2 285 029 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 500 000 руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 764 029 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алену Мохначеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Алены — Надежды Сергеевны Мохначевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).