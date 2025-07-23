Госдума хочет защищать традиционные ценности вместе со странами СНГ

Депутаты Госдумы единогласно приняли постановление с предложениями к правительству по «укреплению общих (для стран СНГ.— “Ъ”) традиционных духовно-нравственных ценностей». Документ, подготовленный по итогам «правительственного часа», также включает рекомендации нижней палаты по развитию сотрудничества с СНГ в гуманитарной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В постановлении предлагается «содействовать продвижению привлекательного образа РФ как страны, придерживающейся традиционных духовно-нравственных ценностей». Также правительству рекомендуют возглавить совместную с участниками СНГ работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Кроме того, депутаты советуют оставить за российскими властями координацию «усилий по защите детей от ЛГБТ-пропаганды» («движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) и «деструктивного контента в сети Интернет». Не забыли парламентарии и об «исторической памяти» — для ее сохранения они предлагают выработать совместно со странами СНГ «объективные и взаимоприемлемые трактовки ключевых исторических событий».

В рамках развития гуманитарного сотрудничества депутаты рекомендуют популяризировать в странах СНГ российское образование, историю и культуру, а также русский язык. Для реализации первого пункта парламентарии советуют правительству расширить квоты на образование в вузах для граждан стран постсоветского пространства и российских соотечественников. Особое внимание уделено русскому языку: в рекомендации вошли идеи по расширению возможностей для его изучения в странах СНГ, в том числе посредством создания на их территориях языковых центров для трудовых мигрантов, которые планируют приехать в Россию.

Одна из главных задач, отметил в ходе рассмотрения постановления в Госдуме глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ),— отказ от патентной системы. «Если мы этого не сломаем, то мы ничего здесь не решим. Нам нужно переходить только к организованному набору (иностранной рабочей силы.— “Ъ”)»,— заключил депутат.

Отчитаться о реализации постановления правительству предложили до конца июня 2026 года.

Эмилия Габдуллина