На Ставрополье количество медалистов выросло более чем на тысячу за год

В Ставропольском крае в 2025 году более чем на тысячу выросло количество школьников, завершивших обучение с медалью. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Изобильненского муниципального округа региона.

В конце учебного года краевых медалей выпускникам вручили на 800 больше, чем в прошлом году, а федеральных — на 356.

В Изобильненском округе краевыми медалистами стали 78 человек, что на 24 больше в сравнении с прошлым годом, а федеральными — 67. В прошлом году таких выпускников было на 4 меньше.

Наталья Белоштейн