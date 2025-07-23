Четырехсотметровый путепровод Южной широтной магистрали готов на 55%

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в своем Telegram-канале, что самый протяженный путепровод Южной широтной магистрали (ЮШМ) длиной почти 400 метров готов на 55%. Он проходит через железнодорожные пути Витебского направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сейчас специалисты ведут монтаж металлоконструкций пролетных строений. Господин Беглов подчеркнул, что строительство ведется в условиях постоянного движения поездов. Полностью завершить сборку металлоконструкций путепровода планируют осенью этого года.

Известно, что строящаяся часть ЮШМ соединит Сарицкую улицу с Петербургским шоссе и шоссе Подбельского. Там планируют сделать от четырех до шести полос движения.

Общая протяженность первого участка трассы превышает 7 км. На стройке задействованы около 300 специалистов. Первый этап работ обойдется Смольному примерно в 7,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Главгосэкспертиза утвердила проект четвертого этапа ШМСД с мостом через Неву.

Андрей Маркелов