Четырехсотметровый путепровод Южной широтной магистрали готов на 55%
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в своем Telegram-канале, что самый протяженный путепровод Южной широтной магистрали (ЮШМ) длиной почти 400 метров готов на 55%. Он проходит через железнодорожные пути Витебского направления.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Сейчас специалисты ведут монтаж металлоконструкций пролетных строений. Господин Беглов подчеркнул, что строительство ведется в условиях постоянного движения поездов. Полностью завершить сборку металлоконструкций путепровода планируют осенью этого года.
Известно, что строящаяся часть ЮШМ соединит Сарицкую улицу с Петербургским шоссе и шоссе Подбельского. Там планируют сделать от четырех до шести полос движения.
Общая протяженность первого участка трассы превышает 7 км. На стройке задействованы около 300 специалистов. Первый этап работ обойдется Смольному примерно в 7,5 млрд рублей.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Главгосэкспертиза утвердила проект четвертого этапа ШМСД с мостом через Неву.