Деньги, карты и четыре приговора

Центральный районный суд Сочи 23 июля огласил оправдательный приговор по делу гражданина Молдавии Дениса Кулаева, проживающего в городе-курорте. Вердиктом присяжных он был признан невиновным в инкриминированном ему преступлении — убийстве знакомого. Подсудимого освободили из следственного изолятора, где он находился с 2018 года, признав за ним право на реабилитацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Преступление, в котором обвиняли Дениса Кулаева, произошло в ночь на 8 июля 2018 года в центре Сочи. В экстренные службы позвонила женщина и сообщила, что обнаружила своего отца мертвым в его квартире в пятиэтажном доме.

Экспертиза показала, что мужчина был задушен. Из квартиры, по словам потерпевшей, пропали деньги и драгоценности на 1 млн руб.

По подозрению в совершении преступления вскоре задержали безработного Дениса Кулаева, который вечером был дома у погибшего. Приход гостя зафиксировали камеры видеонаблюдения, также Кулаева опознали соседи. Задержанный пояснил, что 7 июля он действительно приходил в квартиру погибшего, с которым незадолго до этого познакомился на улице. Новый знакомый сообщил, что он занимается магией — гадает на картах и кофейной гуще — и, кроме того, может провести обряд на привлечение денег и удачи, заколдовав купюру. По словам Кулаева, сначала он не принял это предложение всерьез, но, когда у него возникли финансовые сложности, вспомнил о магических обрядах и договорился о встрече со своим знакомым.

О дальнейших событиях Денис Кулаев рассказывал по-разному. Сразу после задержания он признался в том, что задушил знакомого в припадке гнева, когда тот, по его словам, якобы сделал ему непристойное предложение. Впоследствии обвиняемый отказался от дачи показаний, а затем изменил свою версию произошедшего, пояснив, что никакого конфликта с хозяином квартиры у него не было. По словам Кулаева, после гадания он просто ушел от своего знакомого, тот был жив и здоров.

Судьи Центрального районного суда Сочи ранее трижды рассматривали дело по обвинению Дениса Кулаева.

В декабре 2018 года подсудимому было назначено 14 лет лишения свободы, в марте 2021 года — 12 лет и 6 месяцев, в июне 2023 года — 7 лет, во всех случаях подсудимый должен был отбывать наказание в колонии строгого режима. Однако приговоры каждый раз отменялись вышестоящими судами, в том числе по жалобам потерпевших. Дочери погибшего считали, что убийца их отца, доброго и доверчивого человека, должен быть наказан более сурово.

Четвертое по счету слушание происходило с участием присяжных, которые сочли Дениса Кулаева непричастным к убийству, а факт кражи — недоказанным. Адвокат Александр Елисеев, защищавший подсудимого, в разговоре с “Ъ” предположил, что оправдательный вердикт был вынесен потому, что обвинение не смогло представить убедительных доказательств его виновности. «Теперь следствию предстоит заново искать убийцу»,— отметил защитник.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар